АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Фанаты английского клуба принесут на матч надувные пенисы в рамках благотворительной акции

Болельщики "Линкольн Сити" планируют провести благотворительную акцию на предстоящем выездном матче 31-го тура второй английской лиги с "Ноттс Каунти", сообщает The Sun.

Фанаты намерены пошутить над владельцем клуба-соперника Аланом Харди и принести на игру большие надувные пенисы. При этом акция также будет проведена в знак борьбы с раком простаты. Болельщики уже успели собрать 1 тыс. фунтов, которая будет отправлена соответствующим благотворительным организациям.

Напомним, в конце января Харди в ходе беседы с болельщиком в твиттере опубликовал скриншот галереи своего телефона. Среди фотографий, которые были видны на картинке, был снимок пениса. Заметив это, Харди удалил пост и принёс извинения всем, кого могло задеть фото, а также объявил о скорой продаже клуба.
Теги: АПЛ
Сегодня, 15:42
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь, они будут надувать ртами бывшие в употреблении презики.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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