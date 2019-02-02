Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|24
|26
|14
|Ньюкасл
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
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Фанаты английского клуба принесут на матч надувные пенисы в рамках благотворительной акции
Болельщики "Линкольн Сити" планируют провести благотворительную акцию на предстоящем выездном матче 31-го тура второй английской лиги с "Ноттс Каунти", сообщает The Sun.
Фанаты намерены пошутить над владельцем клуба-соперника Аланом Харди и принести на игру большие надувные пенисы. При этом акция также будет проведена в знак борьбы с раком простаты. Болельщики уже успели собрать 1 тыс. фунтов, которая будет отправлена соответствующим благотворительным организациям.
Напомним, в конце января Харди в ходе беседы с болельщиком в твиттере опубликовал скриншот галереи своего телефона. Среди фотографий, которые были видны на картинке, был снимок пениса. Заметив это, Харди удалил пост и принёс извинения всем, кого могло задеть фото, а также объявил о скорой продаже клуба.
Фанаты намерены пошутить над владельцем клуба-соперника Аланом Харди и принести на игру большие надувные пенисы. При этом акция также будет проведена в знак борьбы с раком простаты. Болельщики уже успели собрать 1 тыс. фунтов, которая будет отправлена соответствующим благотворительным организациям.
Напомним, в конце января Харди в ходе беседы с болельщиком в твиттере опубликовал скриншот галереи своего телефона. Среди фотографий, которые были видны на картинке, был снимок пениса. Заметив это, Харди удалил пост и принёс извинения всем, кого могло задеть фото, а также объявил о скорой продаже клуба.
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