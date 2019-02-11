Рафаэль Бенитес продлит контракт с "Ньюкаслом"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес готов продлить контракт с клубом.Такое убеждение у руководства клуба появилось после того, как Бенитез оформил трансфер форварда Мигеля Альмирона. Таким образом специалист дал знать, что по-прежнему привержен "Ньюкаслу», несмотря на тяжелое финансовое положение клуба.