Ньюкасл (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Тоттенхэм15:30Ньюкасл
Вулверхэмптон11.02.19Ньюкасл
Сыгранные
Ньюкасл2 - 129.01.19Манчестер
Сити
Ньюкасл3 - 019.01.19Кардифф

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Рафаэль Бенитес продлит контракт с "Ньюкаслом"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес готов продлить контракт с клубом.

Такое убеждение у руководства клуба появилось после того, как Бенитез оформил трансфер форварда Мигеля Альмирона. Таким образом специалист дал знать, что по-прежнему привержен "Ньюкаслу», несмотря на тяжелое финансовое положение клуба.

TODOmercadoweb
Теги: Ньюкасл Бенитес АПЛ
Сегодня, 15:47
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