Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Челси18:00Хаддерсфилд
Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Сыгранные
Борнмут4 - 030.01.19Челси
Арсенал2 - 019.01.19Челси

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Сарри: Игуаин сейчас не в лучшем физическом состоянии

Наставник "Челси" рассказал о том, что ждёт большего от форварда, который дебютировал за "синих" в прошедшем матча против "Бернли" (0:4):

- На данный момент Игуаин находится не в лучшем физическом состоянии. За последние 45 дней он провел всего несколько матчей. Это из-за проблем со спиной и все этих трансферных дел. Ему нужно прибавлять, он способен на большее, - цитирует итальянского специалиста AFP.

Напоминаем, что в прошедшем туре "Челси" допустил крупнейшее поражение в новейшей истории клуба: "синие" были разгромлены на выезде "Борнмутом" со счётом 0:4
Теги: Челси Сарри Игуаин
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