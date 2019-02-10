Сарри: Игуаин сейчас не в лучшем физическом состоянии

Наставник "Челси" рассказал о том, что ждёт большего от форварда, который дебютировал за "синих" в прошедшем матча против "Бернли" (0:4):- На данный момент Игуаин находится не в лучшем физическом состоянии. За последние 45 дней он провел всего несколько матчей. Это из-за проблем со спиной и все этих трансферных дел. Ему нужно прибавлять, он способен на большее, - цитирует итальянского специалиста AFP.Напоминаем, что в прошедшем туре "Челси" допустил крупнейшее поражение в новейшей истории клуба: "синие" были разгромлены на выезде "Борнмутом" со счётом 0:4