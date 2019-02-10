Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Челси (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Челси
|18:00
|Хаддерсфилд
|Манчестер
Сити
|10.02.19
|Челси
|Сыгранные
|Борнмут
|4 - 030.01.19
|Челси
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
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Игуаин впервые забил за "Челси"
Арендованный форвард "Челси" открыл счёт своим голам в Лондоне. Прямо сейчас "Челси" принимает "Хаддерсфилд" (1:0,первый тайм) в 25-м туре АПЛ.
Счет в матче открыл нападающий Гонсало Игуаин. Это его первый гол и вторая игра за "Челси".
Лондонцы арендовали футболиста у "Ювентуса" до конца сезона с опцией выкупа.
Счет в матче открыл нападающий Гонсало Игуаин. Это его первый гол и вторая игра за "Челси".
Chelsea account open! ?@G_Higuain ?#CHEHUD pic.twitter.com/P3tTbMkMD7— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 2, 2019
Лондонцы арендовали футболиста у "Ювентуса" до конца сезона с опцией выкупа.
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