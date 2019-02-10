Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Челси18:00Хаддерсфилд
Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Сыгранные
Борнмут4 - 030.01.19Челси
Арсенал2 - 019.01.19Челси

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Игуаин впервые забил за "Челси"

Арендованный форвард "Челси" открыл счёт своим голам в Лондоне. Прямо сейчас "Челси" принимает "Хаддерсфилд" (1:0,первый тайм) в 25-м туре АПЛ.

Счет в матче открыл нападающий Гонсало Игуаин. Это его первый гол и вторая игра за "Челси".


Лондонцы арендовали футболиста у "Ювентуса" до конца сезона с опцией выкупа.
Теги: Игуаин Челси
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