Игуаин впервые забил за "Челси"

Арендованный форвард "Челси" открыл счёт своим голам в Лондоне. Прямо сейчас "Челси" принимает "Хаддерсфилд" (1:0,первый тайм) в 25-м туре АПЛ.Счет в матче открыл нападающий Гонсало Игуаин. Это его первый гол и вторая игра за "Челси".Лондонцы арендовали футболиста у "Ювентуса" до конца сезона с опцией выкупа.