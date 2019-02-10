"Тоттенхэм" установил новый рекорд АПЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Ньюкасл" (1:0) в матче 25-го тура премьер-лиги.Лондонский клуб установил рекорд АПЛ, проведя 29 игр подряд без ничьих. В активе "шпор" 22 победы и 7 поражений.Прежний рекорд, 28 матчей без ничейных результатов, установил в 2011 году "Болтон".