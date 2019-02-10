Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Тоттенхэм (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Тоттенхэм
|15:30
|Ньюкасл
|Тоттенхэм
|10.02.19
|Лестер
|Сыгранные
|Тоттенхэм
|2 - 130.01.19
|Уотфорд
|Фулхэм
|1 - 220.01.19
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"Тоттенхэм" установил новый рекорд АПЛ
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Лондонский клуб установил рекорд АПЛ, проведя 29 игр подряд без ничьих. В активе "шпор" 22 победы и 7 поражений.
Прежний рекорд, 28 матчей без ничейных результатов, установил в 2011 году "Болтон".
Лондонский клуб установил рекорд АПЛ, проведя 29 игр подряд без ничьих. В активе "шпор" 22 победы и 7 поражений.
Прежний рекорд, 28 матчей без ничейных результатов, установил в 2011 году "Болтон".
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