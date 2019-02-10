Тоттенхэм (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Тоттенхэм15:30Ньюкасл
Тоттенхэм10.02.19Лестер
Сыгранные
Тоттенхэм2 - 130.01.19Уотфорд
Фулхэм1 - 220.01.19Тоттенхэм

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"Тоттенхэм" установил новый рекорд АПЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Ньюкасл" (1:0) в матче 25-го тура премьер-лиги.

Лондонский клуб установил рекорд АПЛ, проведя 29 игр подряд без ничьих. В активе "шпор" 22 победы и 7 поражений.

Прежний рекорд, 28 матчей без ничейных результатов, установил в 2011 году "Болтон".
Теги: Тоттенхэм Почеттино
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