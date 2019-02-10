Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Челси (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Челси
|18:00
|Хаддерсфилд
|Манчестер
Сити
|10.02.19
|Челси
|Сыгранные
|Борнмут
|4 - 030.01.19
|Челси
|Арсенал
|2 - 019.01.19
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"Челси" разгромил "Хаддерсфилд". На счету Игуаина дубль
Аргентинский нападающий забил два мяча в своей второй игре за лондонский клуб. Также в составе "синих" отметились Азар и Давид Луис.
Чемпионат Англии
"Челси" – "Хаддерсфилд Таун" 5:0
Гол: Игуаин, 17, 69, Азар, 45 (пен.), 66, Луис, 86
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Луис, Жоржиньо (Ковачич, 70), Канте (Лофтус-Чик, 85), Баркли, Игуаин, Виллиан, Азар (Хадсон-Одои, 75)
"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит, Лёв, Шиндлер, Конголо, Бакуна, Муй, Биллинг (Ахирни-Грант, 68), Качунга, Мбенза (Мунье, 31), Дьякаби (Притчард, 87)
Чемпионат Англии
"Челси" – "Хаддерсфилд Таун" 5:0
Гол: Игуаин, 17, 69, Азар, 45 (пен.), 66, Луис, 86
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Луис, Жоржиньо (Ковачич, 70), Канте (Лофтус-Чик, 85), Баркли, Игуаин, Виллиан, Азар (Хадсон-Одои, 75)
"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит, Лёв, Шиндлер, Конголо, Бакуна, Муй, Биллинг (Ахирни-Грант, 68), Качунга, Мбенза (Мунье, 31), Дьякаби (Притчард, 87)
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