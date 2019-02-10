"Челси" разгромил "Хаддерсфилд". На счету Игуаина дубль

Аргентинский нападающий забил два мяча в своей второй игре за лондонский клуб. Также в составе "синих" отметились Азар и Давид Луис.Чемпионат АнглииИгуаин, 17, 69, Азар, 45 (пен.), 66, Луис, 86Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Луис, Жоржиньо (Ковачич, 70), Канте (Лофтус-Чик, 85), Баркли, Игуаин, Виллиан, Азар (Хадсон-Одои, 75)Лоссль, Смит, Лёв, Шиндлер, Конголо, Бакуна, Муй, Биллинг (Ахирни-Грант, 68), Качунга, Мбенза (Мунье, 31), Дьякаби (Притчард, 87)