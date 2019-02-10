Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Челси18:00Хаддерсфилд
Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Сыгранные
Борнмут4 - 030.01.19Челси
Арсенал2 - 019.01.19Челси

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"Челси" разгромил "Хаддерсфилд". На счету Игуаина дубль

Аргентинский нападающий забил два мяча в своей второй игре за лондонский клуб. Также в составе "синих" отметились Азар и Давид Луис.

Чемпионат Англии

"Челси" – "Хаддерсфилд Таун" 5:0

Гол: Игуаин, 17, 69, Азар, 45 (пен.), 66, Луис, 86

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Луис, Жоржиньо (Ковачич, 70), Канте (Лофтус-Чик, 85), Баркли, Игуаин, Виллиан, Азар (Хадсон-Одои, 75)

"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит, Лёв, Шиндлер, Конголо, Бакуна, Муй, Биллинг (Ахирни-Грант, 68), Качунга, Мбенза (Мунье, 31), Дьякаби (Притчард, 87)
Теги: Игуаин Челси Сарри
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