АПЛ 2018/19

# Команда И О
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
полная таблица

Вулверхэмптон (Англия)

Эвертон18:00Вулверхэмптон
Вулверхэмптон3 - 029.01.19Вест Хэм

Эвертон (Англия)

Эвертон18:00Вулверхэмптон
Хаддерсфилд0 - 129.01.19Эвертон

Новости партнеров

Кот прервал матч между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном"

В 25-м туре английской премьер-лиги на матче "Эвертон" - "Вулверхэмптон" (1:3) случился забавный эпизод: игра была приостановлена из-за появления на газоне чёрного кота

Правонарушителя попробовали задержать, но он скрылся в подтрибунных помещениях.

Теги: Вулверхэмптон Эвертон
Сегодня, 21:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(4)
#8  Cotiche   (Сегодня, 22:00)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suarez
А вот и "наш" кот

Ну да. сэр. Сандерленд всего-лишь Черные Коты. Наше племя Серых и Белых котов сильнее(будет) )
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#7  suarez   (Сегодня, 21:58)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Cotiche
Собратец)

А вот и "наш" кот
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#6  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 21:57)
  • -1
  •  (1)

Кот пошел против бритов воевать. Первая диверсия прошла на ура.
Теперь осталось кому-нибудь в тапки нассать.
Это вам не на шпили любоваться, здесь всё серьезно.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#5  Cotiche   (Сегодня, 21:53)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Собратец)
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shatronok
А всё думаю, куда" кот" пропал?



Кот опять, видимо, в бане сидит. Но он с нами! У него какой то ник аглицкий. Я не запомнил. smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  RenarTickle  Москва (Сегодня, 21:24)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Awww stuck_out_tongue heart_eyes kissing_heart
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#2  shatronok  Россия (Сегодня, 21:20)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А всё думаю, куда" кот" пропал?
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:09)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
лишний игрок на поле
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.