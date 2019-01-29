Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
Вулверхэмптон (Англия)
|Эвертон
|18:00
|Вулверхэмптон
|Вулверхэмптон
|3 - 029.01.19
|Вест Хэм
Эвертон (Англия)
|Эвертон
|18:00
|Вулверхэмптон
|Хаддерсфилд
|0 - 129.01.19
|Эвертон
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:47
"Бавария" проиграла "Байеру" (1)
"Бавария" проиграла "Байеру" (1)
15:42
Фанаты английского клуба принесут на матч надувные пенисы в рамках благотворительной акции (4)
Фанаты английского клуба принесут на матч надувные пенисы в рамках благотворительной акции (4)
15:23
Игроки сборной Японии снова прибрались после матча и оставили послание на трёх языках (фото) (1)
Игроки сборной Японии снова прибрались после матча и оставили послание на трёх языках (фото) (1)
13:37
Маурицио Сарри: пытаюсь изменить психологию игроков "Челси". Мне нужно полностью контролировать игру
Маурицио Сарри: пытаюсь изменить психологию игроков "Челси". Мне нужно полностью контролировать игру
12:52
Халк: я был очень привязан к Дзюбе (15)
Халк: я был очень привязан к Дзюбе (15)
11:23
Гендиректор "Балтики" - об аренде Давыдова: Денис хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение (14)
Гендиректор "Балтики" - об аренде Давыдова: Денис хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение (14)
Кот прервал матч между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном"
В 25-м туре английской премьер-лиги на матче "Эвертон" - "Вулверхэмптон" (1:3) случился забавный эпизод: игра была приостановлена из-за появления на газоне чёрного кота
CAT. ON. THE. PITCH ?— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 2, 2019
The most amusement Everton fans will have this afternoon.
? Follow all of today’s Premier League action online here: https://t.co/AetYdmxton pic.twitter.com/NeN8lCmBVe
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.