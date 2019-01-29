Кот прервал матч между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном"

В 25-м туре английской премьер-лиги на матче "Эвертон" - "Вулверхэмптон" (1:3) случился забавный эпизод: игра была приостановлена из-за появления на газоне чёрного кота

CAT. ON. THE. PITCH ?



The most amusement Everton fans will have this afternoon.



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Правонарушителя попробовали задержать, но он скрылся в подтрибунных помещениях.