Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити 24 56
4 Челси 25 50
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
...
20 Хаддерсфилд 25 11
полная таблица
Предстоящие
Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Челси24.02.19Брайтон
Сыгранные
Челси5 - 002.02.19Хаддерсфилд
Борнмут4 - 030.01.19Челси

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Сарри: Игуаин очень полезный игрок для "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что форвард лондонцев Гонсало Игуаин, который оформил дубль уже во второй своей игре за "синих", является очень полезным игроком:

- Когда Игуаин приехал в "Челси", он не находился в оптимальном физическом состоянии. Сейчас он набирает кондиции. Я очень счастлив, что Игуаин играет за "Челси". Он полезен не только в качестве футболиста, забивающего голы. Игуаин отлично сочетается с Эденом Азаром. Для нас это очень полезно, - приводит слова Сарри Sky Sports.

Сегодня "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" (5:0) в рамках 25-го тура АПЛ.
Теги: Челси Игуаин Сарри
Вчера, 22:58
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