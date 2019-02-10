Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Челси (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|...
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
|Предстоящие
|Манчестер
Сити
|10.02.19
|Челси
|Челси
|24.02.19
|Брайтон
|Сыгранные
|Челси
|5 - 002.02.19
|Хаддерсфилд
|Борнмут
|4 - 030.01.19
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Сарри: Игуаин очень полезный игрок для "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что форвард лондонцев Гонсало Игуаин, который оформил дубль уже во второй своей игре за "синих", является очень полезным игроком:
- Когда Игуаин приехал в "Челси", он не находился в оптимальном физическом состоянии. Сейчас он набирает кондиции. Я очень счастлив, что Игуаин играет за "Челси". Он полезен не только в качестве футболиста, забивающего голы. Игуаин отлично сочетается с Эденом Азаром. Для нас это очень полезно, - приводит слова Сарри Sky Sports.
Сегодня "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" (5:0) в рамках 25-го тура АПЛ.
- Когда Игуаин приехал в "Челси", он не находился в оптимальном физическом состоянии. Сейчас он набирает кондиции. Я очень счастлив, что Игуаин играет за "Челси". Он полезен не только в качестве футболиста, забивающего голы. Игуаин отлично сочетается с Эденом Азаром. Для нас это очень полезно, - приводит слова Сарри Sky Sports.
Сегодня "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" (5:0) в рамках 25-го тура АПЛ.
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