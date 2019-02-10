Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити 24 56
4 Челси 25 50
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
...
20 Хаддерсфилд 25 11
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Предстоящие
Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Челси24.02.19Брайтон
Сыгранные
Челси5 - 002.02.19Хаддерсфилд
Борнмут4 - 030.01.19Челси

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Маурицио Сарри: мы должна остаться в первой четверке

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался по поводу результатов своей команды в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ).

"В данный момент мы должны быть довольны нашим сезоном, потому что в феврале продолжаем борьбу в четырех различных турнирах. Мы знаем, что должны бороться в АПЛ, чтобы остаться в первой четверке. Также мы должны попытаться выиграть какой-то трофей, хоть это и будет очень сложно", — приводит слова специалиста официальный сайт "синих".

Сарри также отметил конкуренцию в английском футболе.

"В Кубке английской лиги нам пришлось сыграть с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", а теперь в финале нас ждёт "Манчестер Сити" — это похоже на Лигу чемпионов. Так что здесь, в Англии, все очень сложно, чемпионат очень конкурентоспособный", — добавил он.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси АПЛ
Сегодня, 13:42
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