Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Челси (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|...
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
|Предстоящие
|Манчестер
Сити
|10.02.19
|Челси
|Челси
|24.02.19
|Брайтон
|Сыгранные
|Челси
|5 - 002.02.19
|Хаддерсфилд
|Борнмут
|4 - 030.01.19
|Челси
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Маурицио Сарри: мы должна остаться в первой четверке
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался по поводу результатов своей команды в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ).
"В данный момент мы должны быть довольны нашим сезоном, потому что в феврале продолжаем борьбу в четырех различных турнирах. Мы знаем, что должны бороться в АПЛ, чтобы остаться в первой четверке. Также мы должны попытаться выиграть какой-то трофей, хоть это и будет очень сложно", — приводит слова специалиста официальный сайт "синих".
Сарри также отметил конкуренцию в английском футболе.
"В Кубке английской лиги нам пришлось сыграть с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", а теперь в финале нас ждёт "Манчестер Сити" — это похоже на Лигу чемпионов. Так что здесь, в Англии, все очень сложно, чемпионат очень конкурентоспособный", — добавил он.
"Газета.ру"
"В данный момент мы должны быть довольны нашим сезоном, потому что в феврале продолжаем борьбу в четырех различных турнирах. Мы знаем, что должны бороться в АПЛ, чтобы остаться в первой четверке. Также мы должны попытаться выиграть какой-то трофей, хоть это и будет очень сложно", — приводит слова специалиста официальный сайт "синих".
Сарри также отметил конкуренцию в английском футболе.
"В Кубке английской лиги нам пришлось сыграть с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", а теперь в финале нас ждёт "Манчестер Сити" — это похоже на Лигу чемпионов. Так что здесь, в Англии, все очень сложно, чемпионат очень конкурентоспособный", — добавил он.
"Газета.ру"
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