Маурицио Сарри: мы должна остаться в первой четверке

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался по поводу результатов своей команды в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ)."В данный момент мы должны быть довольны нашим сезоном, потому что в феврале продолжаем борьбу в четырех различных турнирах. Мы знаем, что должны бороться в АПЛ, чтобы остаться в первой четверке. Также мы должны попытаться выиграть какой-то трофей, хоть это и будет очень сложно", — приводит слова специалиста официальный сайт "синих".Сарри также отметил конкуренцию в английском футболе."В Кубке английской лиги нам пришлось сыграть с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", а теперь в финале нас ждёт "Манчестер Сити" — это похоже на Лигу чемпионов. Так что здесь, в Англии, все очень сложно, чемпионат очень конкурентоспособный", — добавил он.