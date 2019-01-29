АПЛ 2018/19

# Команда И О
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
9 Эвертон 25 33
10 Борнмут 25 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
полная таблица

Манчестер Юнайтед (Англия)

Лестер 17:05Манчестер
Юнайтед
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли

Лестер (Англия)

Лестер 17:05Манчестер
Юнайтед
Ливерпуль1 - 130.01.19Лестер

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"Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Лестер"

"Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура чемпионата Англии на выезде победил "Лестер".

Чемпионат Англии

25 тур

"Лестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Рэшфорд, 9.

"Лестер Сити": Шмейхель, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Перейра, Ндиди, Менди (Ихеаначо, 84), Мэддисон (Геззаль, 62), Барнс, Грэй (Окадзаки, 74), Варди.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи, Шоу, Янг, Матич, Эррера, Погба, Санчес (Марсьяль, 67), Лингард, Рэшфорд (Лукаку, 77).

Предупреждения: Лингард, 20, Варди, 32, Матич, 42, Менди, 45, Шоу, 80, Геззаль, 82, Ндиди, 90+3, Марсьяль, 90+3.
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Лестер
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