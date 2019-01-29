Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
Манчестер Юнайтед (Англия)
|Лестер
|17:05
|Манчестер
Юнайтед
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 229.01.19
|Бернли
Лестер (Англия)
|Лестер
|17:05
|Манчестер
Юнайтед
|Ливерпуль
|1 - 130.01.19
|Лестер
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"Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Лестер"
"Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура чемпионата Англии на выезде победил "Лестер".
Чемпионат Англии
25 тур
"Лестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Рэшфорд, 9.
"Лестер Сити": Шмейхель, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Перейра, Ндиди, Менди (Ихеаначо, 84), Мэддисон (Геззаль, 62), Барнс, Грэй (Окадзаки, 74), Варди.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи, Шоу, Янг, Матич, Эррера, Погба, Санчес (Марсьяль, 67), Лингард, Рэшфорд (Лукаку, 77).
Предупреждения: Лингард, 20, Варди, 32, Матич, 42, Менди, 45, Шоу, 80, Геззаль, 82, Ндиди, 90+3, Марсьяль, 90+3.
Чемпионат Англии
25 тур
"Лестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Рэшфорд, 9.
"Лестер Сити": Шмейхель, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Перейра, Ндиди, Менди (Ихеаначо, 84), Мэддисон (Геззаль, 62), Барнс, Грэй (Окадзаки, 74), Варди.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи, Шоу, Янг, Матич, Эррера, Погба, Санчес (Марсьяль, 67), Лингард, Рэшфорд (Лукаку, 77).
Предупреждения: Лингард, 20, Варди, 32, Матич, 42, Менди, 45, Шоу, 80, Геззаль, 82, Ндиди, 90+3, Марсьяль, 90+3.
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