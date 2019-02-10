АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити 24 56
4 Челси 25 50
...
8 Уотфорд 25 34
9 Эвертон 25 33
10 Борнмут 25 33
11 Лестер  24 32
полная таблица

Тоттенхэм (Англия)

Тоттенхэм10.02.19Лестер
Тоттенхэм1 - 002.02.19Ньюкасл

Борнмут (Англия)

Ливерпуль09.02.19Борнмут
Кардифф2 - 002.02.19Борнмут

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"Тоттенхэм" готов заплатить 50 миллионов фунтов за хавбека "Борнмута"

"Тоттенхэм" хочет купить у "Борнмута" полузащитника Дэвида Брукса. Как сообщает Mirror, сделка может состояться летом, а сумма трансфера составит 50 миллионов фунтов.

Контракт 21-летнего валлийца со своим клубом действует до 30 июня 2022 года.
Теги: Тоттенхэм Борнмут АПЛ Трансферы
Сегодня, 19:25
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#2  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 20:21)
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  •  (1)
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Болеет за:
«Волга НН»
Интересно ,долго ли мыльный пузырь под названием АПЛ сможет раздуваться .Рано или поздно ,он так уеб..т ,что отразится на всем мировом футболе.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#1  IvankoDrago  Колыма (Сегодня, 19:33)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
КАМАЗ
ага ,
а за к.Эриксена запросят 500
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
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