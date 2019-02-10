"Тоттенхэм" готов заплатить 50 миллионов фунтов за хавбека "Борнмута"

"Тоттенхэм" хочет купить у "Борнмута" полузащитника Дэвида Брукса. Как сообщает Mirror, сделка может состояться летом, а сумма трансфера составит 50 миллионов фунтов.Контракт 21-летнего валлийца со своим клубом действует до 30 июня 2022 года.