Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
Манчестер Юнайтед (Англия)
|Лестер
|17:05
|Манчестер
Юнайтед
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 229.01.19
|Бернли
Арсенал (Англия)
|Манчестер
Сити
|19:30
|Арсенал
|Арсенал
|2 - 129.01.19
|Кардифф
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"Манчестер Сити" победил "Арсенал" благодаря хет-трику Агуэро
"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в матче 25-го тура чемпионата Англии (3:1).
Чемпионат Англии
25-й тур
"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 3:1
Голы: Агуэро, 1 (1:0). Косьельни, 11 (1:1). Агуэро, 44 (2:1). Агуэро, 61 (3:1).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Де Брейне (Махрез, 88), Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 81), Стерлинг.
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Косьельни, Мустафи (Мавропанос, 79), Монреаль, Колашинац (Суарес, 66), Торрейра, Гендузи, Обамеянг, Ивоби (Рэмси, 66), Ляказетт.
Предупреждения: Торрейра, 40. Гюндоган, 65.
Чемпионат Англии
25-й тур
"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 3:1
Голы: Агуэро, 1 (1:0). Косьельни, 11 (1:1). Агуэро, 44 (2:1). Агуэро, 61 (3:1).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Де Брейне (Махрез, 88), Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 81), Стерлинг.
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Косьельни, Мустафи (Мавропанос, 79), Монреаль, Колашинац (Суарес, 66), Торрейра, Гендузи, Обамеянг, Ивоби (Рэмси, 66), Ляказетт.
Предупреждения: Торрейра, 40. Гюндоган, 65.
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