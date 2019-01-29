АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити 24 56
4 Челси 25 50
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
полная таблица

Манчестер Юнайтед (Англия)

Лестер 17:05Манчестер
Юнайтед
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли

Арсенал (Англия)

Манчестер
Сити		19:30Арсенал
Арсенал2 - 129.01.19Кардифф

Новости партнеров

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" благодаря хет-трику Агуэро

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в матче 25-го тура чемпионата Англии (3:1).

Чемпионат Англии

25-й тур

"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 3:1

Голы: Агуэро, 1 (1:0). Косьельни, 11 (1:1). Агуэро, 44 (2:1). Агуэро, 61 (3:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Де Брейне (Махрез, 88), Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 81), Стерлинг.

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Косьельни, Мустафи (Мавропанос, 79), Монреаль, Колашинац (Суарес, 66), Торрейра, Гендузи, Обамеянг, Ивоби (Рэмси, 66), Ляказетт.

Предупреждения: Торрейра, 40. Гюндоган, 65.
Теги: Манчестер Юнайтед Арсенал АПЛ
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#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 21:35)
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Болеет за:
«Химки»
Сегодня – десять лет переходу Аршавина в «Арсенал».Тогда ему было 27 лет.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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