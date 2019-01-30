Хосеп Гвардиола: предпочел бы, чтобы "Манчестер Сити" был на месте "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает, что преследовать "Ливерпуль" его команде проще, чем было бы быть впереди.Красные опережают "горожан" на два очка и имеют матч в запасе."Я бы предпочел быть на месте "Ливерпуля". Давление сильнее, когда ты отстаешь и теряешь очки.Важно быть самими собой. В игре с "Ньюкаслом" мы ими не были, и игроки это знают. Сегодня мы вернулись", - цитирует Гвардиолу Mirror.