АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм 25 57
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
полная таблица

Ливерпуль (Англия)

Вест Хэм23:00Ливерпуль
Ливерпуль1 - 130.01.19Лестер

Манчестер Сити (Англия)

Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Манчестер
Сити		3 - 103.02.19Арсенал

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Хосеп Гвардиола: предпочел бы, чтобы "Манчестер Сити" был на месте "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает, что преследовать "Ливерпуль" его команде проще, чем было бы быть впереди.

Красные опережают "горожан" на два очка и имеют матч в запасе.

"Я бы предпочел быть на месте "Ливерпуля". Давление сильнее, когда ты отстаешь и теряешь очки.

Важно быть самими собой. В игре с "Ньюкаслом" мы ими не были, и игроки это знают. Сегодня мы вернулись", - цитирует Гвардиолу Mirror.

Sport24
Теги: Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ
Вчера, 23:42
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