Хосеп Гвардиола: предпочел бы, чтобы "Манчестер Сити" был на месте "Ливерпуля"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
Ливерпуль (Англия)
|Вест Хэм
|23:00
|Ливерпуль
|Ливерпуль
|1 - 130.01.19
|Лестер
Манчестер Сити (Англия)
|Манчестер
Сити
|10.02.19
|Челси
|Манчестер
Сити
|3 - 103.02.19
|Арсенал
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:24
"Спортинг" и "Бенфика" забили 6 голов на двоих
"Спортинг" и "Бенфика" забили 6 голов на двоих
Вчера, 23:08
Кирилл Комбаров: когда узнали, что Кононов уходит в "Спартак"? После победы над красно-белыми
Кирилл Комбаров: когда узнали, что Кононов уходит в "Спартак"? После победы над красно-белыми
Вчера, 22:50
Евгений Чернов отправится на сбор с "Ростовом"
Евгений Чернов отправится на сбор с "Ростовом"
Вчера, 22:31
"Лион" – "ПСЖ": Паредес остался в запасе парижан (1)
"Лион" – "ПСЖ": Паредес остался в запасе парижан (1)
Вчера, 22:29
"Штутгарт" и "Фрайбург" сыграли вничью
"Штутгарт" и "Фрайбург" сыграли вничью
Вчера, 22:14
Кирилл Комбаров – о наказании Нурмагомедову: девятимесячная дисквалификация несправедлива
Кирилл Комбаров – о наказании Нурмагомедову: девятимесячная дисквалификация несправедлива
Вчера, 21:35
Александр Головин поддержал братьев Кокориных (3)
Александр Головин поддержал братьев Кокориных (3)
Вчера, 21:28
"Манчестер Сити" победил "Арсенал" благодаря хет-трику Агуэро (3)
"Манчестер Сити" победил "Арсенал" благодаря хет-трику Агуэро (3)
Вчера, 21:27
Никола Влашич: сборы с ЦСКА - самые тяжелые в моей карьере (4)
Никола Влашич: сборы с ЦСКА - самые тяжелые в моей карьере (4)
Вчера, 20:41
Юрген Клопп не хочет проиграть чемпионскую гонку АПЛ (2)
Юрген Клопп не хочет проиграть чемпионскую гонку АПЛ (2)
Вчера, 20:26
"Атлетико" в гостях уступил "Бетису"
"Атлетико" в гостях уступил "Бетису"
Вчера, 20:26
"Фиорентина" сыграла вничью с "Удинезе"
"Фиорентина" сыграла вничью с "Удинезе"
Вчера, 20:18
СМИ: Лионель Месси сможет сыграть с "Реалом"
СМИ: Лионель Месси сможет сыграть с "Реалом"
Вчера, 20:10
Олег Кононов: планирую оставить Игнатова и Мелкадзе (2)
Олег Кононов: планирую оставить Игнатова и Мелкадзе (2)
Вчера, 19:51
Гаджи Гаджиев: в "Спартаке" управленческий процесс выстроен хуже, чем в ЦСКА и "Краснодаре" (10)
Гаджи Гаджиев: в "Спартаке" управленческий процесс выстроен хуже, чем в ЦСКА и "Краснодаре" (10)
Вчера, 19:32
Денис Давыдов полетит на сбор со "Спартаком-2" (10)
Денис Давыдов полетит на сбор со "Спартаком-2" (10)
Вчера, 19:14
Массимилиано Аллегри объяснил уход Дибалы в раздевалку в концовке матча с "Пармой": наверное, ему было холодно
Массимилиано Аллегри объяснил уход Дибалы в раздевалку в концовке матча с "Пармой": наверное, ему было холодно
Вчера, 19:01
"Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Лестер"
"Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Лестер"
Вчера, 18:52
Футбольный зверинец. Английский кот прервал игру чемпионата - и он далеко не первый (4)
Футбольный зверинец. Английский кот прервал игру чемпионата - и он далеко не первый (4)
Вчера, 18:42
"Манчестер Сити" - "Арсенал": стартовые составы
"Манчестер Сити" - "Арсенал": стартовые составы
Вчера, 18:15
"Торино" в меньшинстве сыграл вничью со СПАЛом
"Торино" в меньшинстве сыграл вничью со СПАЛом
Вчера, 16:51
Марко Трабукки: у Карреры был карт-бланш в трансферных вопросах, но по Миранчуку ему отказали (2)
Марко Трабукки: у Карреры был карт-бланш в трансферных вопросах, но по Миранчуку ему отказали (2)
Вчера, 16:23
Защитник сборной Бразилии отказался от перехода в "Зенит" (17)
Защитник сборной Бразилии отказался от перехода в "Зенит" (17)
Вчера, 16:15
Гаджи Гаджиев - о конфликтах в "Локомотиве": обе стороны проявили мудрость и не зашли слишком далеко
Гаджи Гаджиев - о конфликтах в "Локомотиве": обе стороны проявили мудрость и не зашли слишком далеко
Вчера, 15:01
"Ещё чуть-чуть и этот трансфер бы никогда не случился," - агент вспоминает, как "Арсенал" подписывал Аршавина (1)
"Ещё чуть-чуть и этот трансфер бы никогда не случился," - агент вспоминает, как "Арсенал" подписывал Аршавина (1)
Вчера, 14:25
"Тамбов" просматривает воспитанника "Ниццы"
"Тамбов" просматривает воспитанника "Ниццы"
Вчера, 14:24
Усман Дембеле не сыграет с "Реалом" в Кубке Испании
Усман Дембеле не сыграет с "Реалом" в Кубке Испании
Вчера, 14:08
Назван состав сборной России на Кубок Легенд-2019 (8)
Назван состав сборной России на Кубок Легенд-2019 (8)
Вчера, 13:42
Маурицио Сарри: мы должна остаться в первой четверке
Маурицио Сарри: мы должна остаться в первой четверке
Вчера, 13:20
Наставник "Эмполи": трансфер Мевли не был вовремя зарегистрирован, но мы работаем над этим (3)
Наставник "Эмполи": трансфер Мевли не был вовремя зарегистрирован, но мы работаем над этим (3)
Хосеп Гвардиола: предпочел бы, чтобы "Манчестер Сити" был на месте "Ливерпуля"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает, что преследовать "Ливерпуль" его команде проще, чем было бы быть впереди.
Красные опережают "горожан" на два очка и имеют матч в запасе.
"Я бы предпочел быть на месте "Ливерпуля". Давление сильнее, когда ты отстаешь и теряешь очки.
Важно быть самими собой. В игре с "Ньюкаслом" мы ими не были, и игроки это знают. Сегодня мы вернулись", - цитирует Гвардиолу Mirror.
Sport24
Красные опережают "горожан" на два очка и имеют матч в запасе.
"Я бы предпочел быть на месте "Ливерпуля". Давление сильнее, когда ты отстаешь и теряешь очки.
Важно быть самими собой. В игре с "Ньюкаслом" мы ими не были, и игроки это знают. Сегодня мы вернулись", - цитирует Гвардиолу Mirror.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.