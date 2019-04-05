С вратаря "Кристал Пэлас" сняли обвинение в нацистском приветствии

FA charge Wayne Hennessey after Crystal Palace goalkeeper's 'Nazi salute'... and he could face at least a five-game ban https://t.co/Y4HyYIkQST pic.twitter.com/7HFWtg9Xha — MailOnline Sport (@MailSport) January 23, 2019

Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие.Я рад, что это наконец-то произошло. Это был безобидный момент, который показался чем-то совершенно иным. Я хочу официально заявить, что ненавижу все формы расизма, фашизма, антисемитизма или какой-либо дискриминации, - приводит слова игрока пресс-служба лондонского клуба.Скандал проищошёл ещё в прошлом году из-за этой фотографииХеннесси заявлял, что такой жест у него получился случайно.