Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Лестер
Эвертон
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Бернли
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 32 80
2 Ливерпуль 32 79
3 Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал 31 63
5 Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд 32 46
9 Лестер  32 44
10 Эвертон 32 43
11 Вест Хэм 32 42
12 Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл 32 35
15 Брайтон  31 33
16 Саутгемптон 31 33
17 Бернли 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 32 14
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С вратаря "Кристал Пэлас" сняли обвинение в нацистском приветствии

Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие.

Я рад, что это наконец-то произошло. Это был безобидный момент, который показался чем-то совершенно иным. Я хочу официально заявить, что ненавижу все формы расизма, фашизма, антисемитизма или какой-либо дискриминации, - приводит слова игрока пресс-служба лондонского клуба.

Скандал проищошёл ещё в прошлом году из-за этой фотографии


Хеннесси заявлял, что такой жест у него получился случайно.
Теги: Хеннеси Кристал Пэлас
Сегодня, 15:25
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