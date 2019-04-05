Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Лестер
Эвертон
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Бернли
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 32 80
2 Ливерпуль 32 79
3 Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал 31 63
5 Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд 32 46
9 Лестер  32 44
10 Эвертон 32 43
11 Вест Хэм 32 42
12 Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл 32 35
15 Брайтон  31 33
16 Саутгемптон 31 33
17 Бернли 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 32 14
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Игрок "Эвертона" Ришарлисон летом может перейти в "Ливерпуль"

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон летом может сменить клубную прописку.

По информации UOL Esporte, агент игрока Ренато Веласко встречался с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

"Эвертон" ранее сообщал, что не намерен продавать Ришарлисона меньше чем за 70 миллионов евро.
Теги: АПЛ Эвертон Ливерпуль Клопп
Сегодня, 16:15
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