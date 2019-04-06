Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл
|32
|35
|15
|Брайтон
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|32
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|32
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|...
|9
|Лестер
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|...
|20
|Хаддерсфилд
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|14
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Источник: Эдин Джеко согласовал контракт с "Вест Хэмом"
Форвард "Ромы" Эдин Джеко согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом", сообщает Il Tempo.
По данным источника, стороны согласовали контракт, но при этом "Вест Хэм" пока не договорился о трансфере с "Ромой". Римский клуб настаивает на 20 миллионах евро в качестве отступных, что не устраивает "молотобойцев".
В текущем сезоне 33-летний Эдин Джеко провел 32 матча за "Рому" и забил 12 мячей при восьми голевых передачах. Его контракт действует до лета 2020 года.
По данным источника, стороны согласовали контракт, но при этом "Вест Хэм" пока не договорился о трансфере с "Ромой". Римский клуб настаивает на 20 миллионах евро в качестве отступных, что не устраивает "молотобойцев".
В текущем сезоне 33-летний Эдин Джеко провел 32 матча за "Рому" и забил 12 мячей при восьми голевых передачах. Его контракт действует до лета 2020 года.
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