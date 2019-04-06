Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Лестер
Эвертон
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Бернли
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал 31 63
5 Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд 32 46
9 Лестер  32 44
10 Эвертон 32 43
11 Вест Хэм 32 42
12 Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл 32 35
15 Брайтон  31 33
16 Саутгемптон 32 33
17 Бернли 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 32 14
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Источник: Эдин Джеко согласовал контракт с "Вест Хэмом"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом", сообщает Il Tempo.

По данным источника, стороны согласовали контракт, но при этом "Вест Хэм" пока не договорился о трансфере с "Ромой". Римский клуб настаивает на 20 миллионах евро в качестве отступных, что не устраивает "молотобойцев".

В текущем сезоне 33-летний Эдин Джеко провел 32 матча за "Рому" и забил 12 мячей при восьми голевых передачах. Его контракт действует до лета 2020 года.
Теги: Рома Вест Хэм Серия А АПЛ Джеко
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