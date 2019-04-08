Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал 32 63
5 Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 32 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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"Ливерпуль" продлит контракт с Ориги

"Ливерпуль" продлит контракт с нападающим Дивоком Ориги, сообщает Football Insider.

Сообщается, что год назад бельгиец был близок к тому, чтобы покинуть команду. Сейчас главный тренер "красных" Юрген Клопп доволен тем, как работает Ориги и его отношением к делу, несмотря на отсутствие регулярной игроков практики.

23-летний Дивок Ориги в текущем сезоне провел 15 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах.
Теги: АПЛ Ливерпуль
Сегодня, 08:42
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