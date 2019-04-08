Габриэл Жезус: "Ман Сити" хочет выиграть все 4 турнира, в которых продолжает участвовать

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус рассказал о целях команды."Конечно, мы хотим выиграть все четыре турнира, в которых участвуем, но думаем только о следующей игре. Болельщики хотят этого. Поэтому мы так усердно работаем на поле. Сейчас мы думаем только о "Тоттенхэме", потому что у них отличные игроки и тренер, да и вообще это отличная команда", – сказал Жезус.