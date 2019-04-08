Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал 32 63
5 Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 32 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Габриэл Жезус: "Ман Сити" хочет выиграть все 4 турнира, в которых продолжает участвовать

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус рассказал о целях команды.

"Конечно, мы хотим выиграть все четыре турнира, в которых участвуем, но думаем только о следующей игре. Болельщики хотят этого. Поэтому мы так усердно работаем на поле. Сейчас мы думаем только о "Тоттенхэме", потому что у них отличные игроки и тренер, да и вообще это отличная команда", – сказал Жезус.

Goal
Теги: АПЛ Манчестер Сити Жезус
Сегодня, 13:31
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