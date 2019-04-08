Фернандо Льоренте вернулся в общую группу "Тоттенхэма"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал
|32
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|32
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 25 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Футболист сможет принять участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 25 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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