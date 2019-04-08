Фернандо Льоренте вернулся в общую группу "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте восстановился от травмы и тренировался в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.Футболист сможет принять участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 25 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.