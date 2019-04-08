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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал 32 63
5 Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 32 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Фернандо Льоренте вернулся в общую группу "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте восстановился от травмы и тренировался в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист сможет принять участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 25 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Льоренте Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 16:30
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