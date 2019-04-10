Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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Маурицио Сарри: 100 млн фунтов за Азара - это слишком дешево на нынешнем рынке
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что считает 100 млн фунтов недостаточной ценой за Эдена Азара, который летом может перейти в "Реал".
"100 млн фунтов — слишком дешево на нынешнем рынке. Мы видели цены в последнее трансферное окно. Азара трудно заменить другим игроком. Но я ничего не могу сделать, чтобы сохранить его. Если он хочет получить новый опыт, то нам трудно его удержать", — цитирует Сарри Squawka.
"100 млн фунтов — слишком дешево на нынешнем рынке. Мы видели цены в последнее трансферное окно. Азара трудно заменить другим игроком. Но я ничего не могу сделать, чтобы сохранить его. Если он хочет получить новый опыт, то нам трудно его удержать", — цитирует Сарри Squawka.
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