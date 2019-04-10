Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера в летнее трансферное окно станет игроком "ПСЖ", The Times.29-летний испанец согласовал с французским клубом 3-летний контракт.Заработная плата Эрреры составит 200 тысяч фунтов в неделю - в "МЮ" он получает 80 тысяч.