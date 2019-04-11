Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko

Медиахолдинг Rambler Group приобрёл эксклюзивные права на трансляции матчей английской Премьер-Лиги в России, утверждает Коммерсантъ.

Источник сообщает, что компания планирует показывать их на видеосервисе Okko по платной подписке. Сделка действует с июня этого года и рассчитана на три сезона АПЛ. По данным источника, стоимость контракта составила 7 млн евро.

Ранее матчи чемпионата Англии в России транслировал общедоступный канал "Матч ТВ".
Теги: АПЛ
Сегодня, 09:52
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