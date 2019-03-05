Кейн получил травму боковой связки голеностопа

Выяснились подробности повреждения форварда лондонского "Тоттенхэма". На 56-й минуте матча против "Манчестер Сити" в рамках 1/4 Лиги Чемпионов Кейн покинул поле после стыка с Фабианом Делфом.Сообщается, что у форварда повреждена боковая связка левого голеностопа. Сроки восстановления пока не уточняются.Полузащитник Делле Алли так же не смог закончить игру, у него повреждение руки. Следующий матч против "Хаддерсфилда" он, скорее всего, пропустит.