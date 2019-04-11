Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ"

Режиссер Артем Шадров рассказал, как Rambler Group планирует показывать английскую премьер-лигу:- Это удобное приложение будет напоминать приложение Eurosport, в котором они показывают и рассказывают о большом количестве спортивных событий, проходящих в одно время.В Англии у нас будут работать корреспонденты, они станут готовить сюжеты, выходить в прямой эфир. Все ресурсы Rambler уделят много времени раскрутке этого проекта и доведению контента до подписчиков.У нас есть выделенная линия, позволяющая выводить нашего корреспондента в эфир, делать включения от бровки, из зоны флеш-интервью.С комментаторами "Матч ТВ" сотрудничать не будем. Возможно привлечение к работе Василия Уткина – такими профессионалами не разбрасываются – и других комментаторов, выведенных за штат "Матча" и находящихся без работы. Со всеми будем общаться, - сказал Шадров.Стоимость подписки режиссёр не сообщил.Источник: яндекс-канал "Футбольные Ар~темы"