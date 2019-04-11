Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Новости партнеров

Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ"

Режиссер Артем Шадров рассказал, как Rambler Group планирует показывать английскую премьер-лигу:

- Это удобное приложение будет напоминать приложение Eurosport, в котором они показывают и рассказывают о большом количестве спортивных событий, проходящих в одно время.

В Англии у нас будут работать корреспонденты, они станут готовить сюжеты, выходить в прямой эфир. Все ресурсы Rambler уделят много времени раскрутке этого проекта и доведению контента до подписчиков.

У нас есть выделенная линия, позволяющая выводить нашего корреспондента в эфир, делать включения от бровки, из зоны флеш-интервью.

С комментаторами "Матч ТВ" сотрудничать не будем. Возможно привлечение к работе Василия Уткина – такими профессионалами не разбрасываются – и других комментаторов, выведенных за штат "Матча" и находящихся без работы. Со всеми будем общаться, - сказал Шадров.

Стоимость подписки режиссёр не сообщил.

Источник: яндекс-канал "Футбольные Ар~темы"
Теги: Матч ТВ
Вчера, 23:43
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