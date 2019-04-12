Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте

Лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта стал Юрген Клопп из "Ливерпуля", сообщает пресс-служба АПЛ.Помимо Клоппа на награду претендовали Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Брендан Роджерс ("Лестер"), Марку Силва ("Эвертон") и Ральф Хассенхюттль ("Саутгемптон").В прошлом месяце красные сыграли вничью с "Эвертоном" (0:0), а затем одержал победы над "Бернли" (4:2), "Фулхэмом" (2:1) и "Тоттенхэмом" (2:1).51-летний немец получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в третий раз в карьере и во второй - в сезоне-2018/19 (декабрь). Впервые это произошло в сентябре 2016 года.