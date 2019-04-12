Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте

Лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта стал Юрген Клопп из "Ливерпуля", сообщает пресс-служба АПЛ.

Помимо Клоппа на награду претендовали Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Брендан Роджерс ("Лестер"), Марку Силва ("Эвертон") и Ральф Хассенхюттль ("Саутгемптон").

В прошлом месяце красные сыграли вничью с "Эвертоном" (0:0), а затем одержал победы над "Бернли" (4:2), "Фулхэмом" (2:1) и "Тоттенхэмом" (2:1).

51-летний немец получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в третий раз в карьере и во второй - в сезоне-2018/19 (декабрь). Впервые это произошло в сентябре 2016 года.



Sport24.ru
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
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