Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
Лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта стал Юрген Клопп из "Ливерпуля", сообщает пресс-служба АПЛ.
Помимо Клоппа на награду претендовали Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Брендан Роджерс ("Лестер"), Марку Силва ("Эвертон") и Ральф Хассенхюттль ("Саутгемптон").
В прошлом месяце красные сыграли вничью с "Эвертоном" (0:0), а затем одержал победы над "Бернли" (4:2), "Фулхэмом" (2:1) и "Тоттенхэмом" (2:1).
51-летний немец получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в третий раз в карьере и во второй - в сезоне-2018/19 (декабрь). Впервые это произошло в сентябре 2016 года.
Sport24.ru
Помимо Клоппа на награду претендовали Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Брендан Роджерс ("Лестер"), Марку Силва ("Эвертон") и Ральф Хассенхюттль ("Саутгемптон").
В прошлом месяце красные сыграли вничью с "Эвертоном" (0:0), а затем одержал победы над "Бернли" (4:2), "Фулхэмом" (2:1) и "Тоттенхэмом" (2:1).
51-летний немец получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в третий раз в карьере и во второй - в сезоне-2018/19 (декабрь). Впервые это произошло в сентябре 2016 года.
Boss.@LFC's Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for March!#PLAwards pic.twitter.com/j65GE8tmK9— Premier League (@premierleague) April 12, 2019
Sport24.ru
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