Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Ньюкасл 34 38
14 Борнмут 33 38
15 Бернли 33 36
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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"Ньюкасл" на выезде обыграл "Лестер" в рамках 34-го тура АПЛ

Завершился стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между "Лестером" и "Ньюкаслом".

Чемпионат Англии

34 тур

"Лестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" 0:1

Голы: Перес, 32

"Лестер Сити": Шмейхель, Рикарду, Чилвел, Морган, Магуайр, Ндиди (Менди, 72), Тилеманс, Мэддисон, Грей (Ихеаначо, 72), Барнс (Олбрайтон, 80), Варди

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Дамметт, Манкильо, Ласcеллс, Шёр, Ритчи, Юн (Диаме, 82), Хэйден, Альмирон (Атсу, 78), Перес, Рондон

Предупреждения: Тилеманс, 41, Юн, 63, Шмейхель, 68, Шёр, 74, Манкильо, 77
Теги: Лестер Ньюкасл АПЛ
Вчера, 23:57
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