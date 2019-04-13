Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Ньюкасл 34 38
14 Борнмут 33 38
15 Бернли 33 36
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Легендарный футболист "Ливерпуля" скончался на 75-м году жизни

Бывший футболист "Ливерпуля" Томми Смит скончался на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба.

"Красные" выразили соболезнования родным и близким экс-футболиста команды.

Смит играл за "Ливерпуль" с 1962 по 1978 год. В составе команды он провел 638 матчей и забил 48 мячей. Вместе с клубом четыре раза становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.
Теги: АПЛ Ливерпуль
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