Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Ньюкасл 34 38
14 Борнмут 33 38
15 Бернли 33 36
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Ливерпуль" ближайшим летом могут покинуть 10 игроков

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует перестроить состав летом.

Ряд игроков пополнит команду, однако ожидается и массовый уход футболистов.

Защитник Натаниэл Клайн, выступающий в "Борнмуте" на правах аренды, скорее всего, не вернется в "Ливерпуль". Дэниелу Старриджу не удалось себя проявить, а потому он вряд ли сохранит свое место в команде. Левый защитник Альберто Морено не горит желанием оставаться в составе "красных", поскольку не хочет сидеть в запасе, пока на его месте играет Эндрю Робертсон.

Постоянные травмы мешают Адаму Лаллане вернуться к прежнему уровню, поэтому он может начать с чистого листа в другом клубе. Есть коллективы, претендующие на второго голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле. Также в ближайшем будущем могут прекратить сотрудничество с мерсисайдцами Дивок Ориги, Жоэль Матип, Овимумо Эжариа, Чиривелла и Марко Груич.

Mirror
Теги: АПЛ Ливерпуль
Сегодня, 10:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 10:30)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Матип останется, Ориги скорее всего тоже(При условии что его устраивает его роль), Груича снова в аренду отправят.
Лаллана любимец Клоппа, скорее всего останется.
Остальным уверенное "прощайте".
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 10:19)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: voron (CSKA)
Ну и славно, Ливеру нужна разгрузка ведомости и чистка состава, тем более они собираются укрепляться

ну по сути все эти игроки не тянут. Миньоле мастер привозов (хотя и мертвые вытаскивает). Ориги - все никак не раскроется.а остальные - не потеря
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 10:16)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну и славно, Ливеру нужна разгрузка ведомости и чистка состава, тем более они собираются укрепляться
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама