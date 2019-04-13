"Ливерпуль" ближайшим летом могут покинуть 10 игроков

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует перестроить состав летом.Ряд игроков пополнит команду, однако ожидается и массовый уход футболистов.Защитник Натаниэл Клайн, выступающий в "Борнмуте" на правах аренды, скорее всего, не вернется в "Ливерпуль". Дэниелу Старриджу не удалось себя проявить, а потому он вряд ли сохранит свое место в команде. Левый защитник Альберто Морено не горит желанием оставаться в составе "красных", поскольку не хочет сидеть в запасе, пока на его месте играет Эндрю Робертсон.Постоянные травмы мешают Адаму Лаллане вернуться к прежнему уровню, поэтому он может начать с чистого листа в другом клубе. Есть коллективы, претендующие на второго голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле. Также в ближайшем будущем могут прекратить сотрудничество с мерсисайдцами Дивок Ориги, Жоэль Матип, Овимумо Эжариа, Чиривелла и Марко Груич.