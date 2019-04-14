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Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 33 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Лукас Моура - четвертый бразилец, оформивший хет-трик в АПЛ

Бразильский хавбек "Тоттенхэм Хотспур" Лукас Моура оформил хет-трик в игре 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Хаддерсфилд Таун".

Матч прошел на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Моура стал четвертым бразильцем, который оформил три гола в матче английского чемпионата.

До него такое удавалось Робиньо ("Манчестер Сити"), Афонсо Алвесу ("Мидлсбро") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

В текущем сезоне Моура принял участие в 27 встречах в чемпионате Англии и стал автором 10 забитых мячей.

"Газета.ру"
Теги: Моура Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 08:32
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