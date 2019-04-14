Лукас Моура - четвертый бразилец, оформивший хет-трик в АПЛ

Бразильский хавбек "Тоттенхэм Хотспур" Лукас Моура оформил хет-трик в игре 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Хаддерсфилд Таун".Матч прошел на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев.Моура стал четвертым бразильцем, который оформил три гола в матче английского чемпионата.До него такое удавалось Робиньо ("Манчестер Сити"), Афонсо Алвесу ("Мидлсбро") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").В текущем сезоне Моура принял участие в 27 встречах в чемпионате Англии и стал автором 10 забитых мячей.