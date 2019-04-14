Уле-Гуннар Сульшер остался недоволен игрой "МЮ" в матче с "Вест Хэмом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер назвал слабой игру собственной команды в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма"."Красные дьяволы" одержали победу со счетом 2:1 за счет двух пенальти, реализованных Полем Погба."Если говорить по-хорошему, соперники выглядели лучше нас. Думаю, все согласятся. Сегодняшний счет во многом результат исключительного везения. Мы часто проигрывали там, где должны были лидировать", - цитирует BBC Сульшера.Однако специалист отметил, что если манкунианцам удастся закончить чемпионшип в топ-4, то вряд ли кто-то вспомнит ужасную игру команды"Смогли набрать три очка. Мы отдохнем пару дней и будем готовы к матчу во вторник. Если футболисты продолжат так играть, "Барселона" тут же организует нам серьезные проблемы на домашнем поле", - заключил тренер.