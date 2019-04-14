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Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 33 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Уле-Гуннар Сульшер остался недоволен игрой "МЮ" в матче с "Вест Хэмом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер назвал слабой игру собственной команды в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма".

"Красные дьяволы" одержали победу со счетом 2:1 за счет двух пенальти, реализованных Полем Погба.

"Если говорить по-хорошему, соперники выглядели лучше нас. Думаю, все согласятся. Сегодняшний счет во многом результат исключительного везения. Мы часто проигрывали там, где должны были лидировать", - цитирует BBC Сульшера.

Однако специалист отметил, что если манкунианцам удастся закончить чемпионшип в топ-4, то вряд ли кто-то вспомнит ужасную игру команды

"Смогли набрать три очка. Мы отдохнем пару дней и будем готовы к матчу во вторник. Если футболисты продолжат так играть, "Барселона" тут же организует нам серьезные проблемы на домашнем поле", - заключил тренер.

"Газета.ру"
Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Вест Хэм АПЛ
Сегодня, 09:44
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