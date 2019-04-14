Английский клуб впервые за 62 года вылетел в третий дивизион

В рамках Английской премьер-лги (АПЛ) "Ипсвич" в матче 42-го тура сыграл вничью с "Бирмингем Сити" - 1:1.Такой результат лишил команду шансов на сохранение места в дивизионе."Ипсвич" впервые за 62 года продолжит выступление в третьей по силе лиге Англии.Последний раз клуб выходил на поле в играх третьего дивизиона в сезоне-1956/57.