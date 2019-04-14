"МЮ" установил клубный рекорд по пенальти в чемпионате Англии за сезон

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в 34-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) благодаря дублю хавбека Поля Погба, дважды реализовавшего пенальти.По информации Gracenote Live, второй одиннадцатиметровый в этом матче стал для "МЮ" уже 12-м в текущем сезоне. Команда обновила клубный рекорд по этому показателю за всю историю участия в английском чемпионате.Сам Погба из этого количества реализовал семь ударов. Больше него таким образом в одной кампании за манкунианцев забивал мяч в ворота только форвард Руд ван Нистелрой – в сезоне-2002/03 он оформил восемь голов с пенальти.