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Манчестер Юнайтед
Арсенал
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Вулверхэмптон
Эвертон
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Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
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Кардифф
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Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 33 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"МЮ" установил клубный рекорд по пенальти в чемпионате Англии за сезон

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в 34-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) благодаря дублю хавбека Поля Погба, дважды реализовавшего пенальти.

По информации Gracenote Live, второй одиннадцатиметровый в этом матче стал для "МЮ" уже 12-м в текущем сезоне. Команда обновила клубный рекорд по этому показателю за всю историю участия в английском чемпионате.

Сам Погба из этого количества реализовал семь ударов. Больше него таким образом в одной кампании за манкунианцев забивал мяч в ворота только форвард Руд ван Нистелрой – в сезоне-2002/03 он оформил восемь голов с пенальти.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 10:27
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#1  liasport433   (Сегодня, 11:53)
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Был сезон у цска, в каждом матче пенальти, цска не забьет, судья пеналь поставит
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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