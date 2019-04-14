"Ипсвич" впервые за 62 года вылетел в третий дивизион

"Ипсвич" в рамках 42-го тура чемпионшипа сыграл вничью с "Бирмингем Сити" - 1:1.Клуб лишился шансов на сохранение места в дивизионе. "Ипсвич" впервые за 62 года будет играть в третьей по силе лиге Англии.