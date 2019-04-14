Хосеп Гвардиола: не вижу себя тренером в 71 год

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не будет тренировать до 71 года."Не вижу себя тренером в 71 год, поверьте мне, никаких шансов. Я уйду на пенсию, уверен в этом, но я хочу насладиться еще несколькими годами. Я люблю заниматься этим, но, думаю, для этого нужна особая энергия. В 71 год, как мне кажется, у меня не будет такой энергии. Придут новые поколения и идеи. Я увижу это и буду смотреть футбол до последнего дня своей жизни, потому что мне это нравится", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.