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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 33 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Хосеп Гвардиола: не вижу себя тренером в 71 год

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не будет тренировать до 71 года.

"Не вижу себя тренером в 71 год, поверьте мне, никаких шансов. Я уйду на пенсию, уверен в этом, но я хочу насладиться еще несколькими годами. Я люблю заниматься этим, но, думаю, для этого нужна особая энергия. В 71 год, как мне кажется, у меня не будет такой энергии. Придут новые поколения и идеи. Я увижу это и буду смотреть футбол до последнего дня своей жизни, потому что мне это нравится", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 13:30
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