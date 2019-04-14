Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 33 83
2 Ливерпуль 33 82
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Новости партнеров

"Ливерпуль" - "Челси": стали известны стартовые составы

"Ливерпуль" и "Челси" объявили составы на матч 34-го тура чемпионата Англии.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Кейта, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмину.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Азар, Виллиан.
Теги: Ливерпуль Челси АПЛ
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