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Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Манчестер Сити 33 83
2 Ливерпуль 33 82
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Манчестер Сити" в гостях победил "Кристал Пэлас"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях победил "Кристал Пэлас".

Чемпионат Англии

32 тур

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" 1:3

Гол: Миливоевич, 81 - Стерлинг, 15, 63, Габриэл Жезус, 90

"Кристал Пэлас": Гуайта, ван Анхольт, Келли, Ван-Биссака, Данн, Шлупп (Куяте, 22), Макартур, Миливоевич (Сако, 85), Таунсенд (Майер, 77), Бентеке, Заха

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Менди, Компани, Лапорт, Гюндоган, Сильва Д. (Силва Б., 65), Де Брёйне, Зане (Стоунз, 87), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 75)
Теги: Манчестер Сити Кристал Пэлас АПЛ
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