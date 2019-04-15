"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон

"Манчестер Сити" накануне победил "Кристал Пэлас" в матче 34-го тура чемпионата Англии (3:1).Третий мяч "горожан" стал для них 150-м в текущем сезоне. Они стали первым клубом "Большой пятерки", достигшим этой отметки.131 мяч на счету "ПСЖ", 122 - у "Барселоны", 109 - у "Баварии" и 105 - у "Севильи".86 мячей "Ман Сити" провел в чемпионате Англии, 20 - в Кубке Англии, 16 - в Кубке лиги, 2 - в Суперкубке Англии и 26 - в Лиге чемпионов.