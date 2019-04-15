Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 34 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Акция "Ливерпуля" в честь 30-летней годовщины трагедии на "Хилборо" (фото)

Болельщики "Ливерпуля" перед вчерашним матчем 34-го тура чемпионата Англии против "Челси" устроили акцию.

Фанаты на центральных трибунах выложили надписи "30 лет" и "96". Завтра, 15 апреля, исполнится 30 лет трагедии на стадионе "Хиллсборо". В тот день, в матче 1/2 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" на стадионе произошла массовая давка, ставшая причиной смерти 96 фанатов "красных".

Теги: АПЛ Ливерпуль
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