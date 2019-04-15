Эмоции Юргена Клоппа после победы над "Челси" (видео)

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдерживал эмоций после победы над "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии (2:0)."Красные" вернулись на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. Они на два очка опережают "Манчестер Сити", который имеет игру в запасе.