Эмоции Юргена Клоппа после победы над "Челси" (видео)

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|34
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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"Красные" вернулись на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. Они на два очка опережают "Манчестер Сити", который имеет игру в запасе.
BOSS. ? pic.twitter.com/aMpQwaF4nb— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2019
"Красные" вернулись на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. Они на два очка опережают "Манчестер Сити", который имеет игру в запасе.
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