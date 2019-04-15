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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 34 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Эмоции Юргена Клоппа после победы над "Челси" (видео)

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдерживал эмоций после победы над "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии (2:0).



"Красные" вернулись на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. Они на два очка опережают "Манчестер Сити", который имеет игру в запасе.
Теги: АПЛ Ливерпуль Челси Клопп
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#1  ujhsysx  Москва (Сегодня, 11:52)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Блин, я думаю Сити уже не отдаст первое место, если у Юнайтед выиграют, то можно сказать они уже чемпионы, я уважаю Гвардиолу, но ненавижу Сити, жалко, если Ливерпуль не выиграет чемпионство.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
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