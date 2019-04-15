"МЮ" планирует продлить контракт с Погба

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено провести переговоры о продлении контракта с полузащитником Полем Погба уже в ближайшее время.Как информирует Marca, контракт 26-летнего француза с клубом истекает 30 июня 2021 года, и "манкунианцы" заинтересованы в продолжении сотрудничества.Стоит отметить, что воспитанник "МЮ" Погба вернулся в клуб в 2016 году за рекордные на тот момент €105 млн.