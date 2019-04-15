Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 34 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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ФИФА скорбит в связи с годовщиной трагедии на "Хиллсборо"

ФИФА в официальном твиттере выразила соболезнования родным жертв трагедии на "Хиллсборо". Сегодня, 15 апреля, исполнилось 30 лет трагическим событиям.

В матче 1/2 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" на стадионе "Хиллсборо" произошла массовая давка, ставшая причиной смерти 96 фанатов "красных".

Долгое время виновниками давки назывались болельщики, однако независимая комиссия провела расследование, по итогам которого были выявлены плохая организация и ошибки в работе полиции.



"СЭ"
Теги: АПЛ
Сегодня, 20:03
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:11)
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Болеет за:
«Зенит»
А о трагедии в Лужниках еврогеи когда-нибудь скорбели? Вот и я не собираюсь. Меньше англосаксов - воздух чище.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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