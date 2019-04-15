ФИФА скорбит в связи с годовщиной трагедии на "Хиллсборо"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|34
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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В матче 1/2 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" на стадионе "Хиллсборо" произошла массовая давка, ставшая причиной смерти 96 фанатов "красных".
Долгое время виновниками давки назывались болельщики, однако независимая комиссия провела расследование, по итогам которого были выявлены плохая организация и ошибки в работе полиции.
"СЭ"
В матче 1/2 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" на стадионе "Хиллсборо" произошла массовая давка, ставшая причиной смерти 96 фанатов "красных".
Долгое время виновниками давки назывались болельщики, однако независимая комиссия провела расследование, по итогам которого были выявлены плохая организация и ошибки в работе полиции.
Remembering the 96 who lost their lives at Hillsborough 30 years ago today. pic.twitter.com/zhAIqaZTM3— FIFA.com (@FIFAcom) April 15, 2019
"СЭ"
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