Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 34 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Фанаты "Ливерпуля" метнули дымовую шашку на трибуну "Челси", пострадал девятилетний мальчик-инвалид

Девятилетнему болельщику "Челси" понадобилась медицинская помощь после инцидента на трибуне во время выездного матча чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:2).

После первого гола "красных" с верхнего яруса "Энфилда" на гостевую трибуну бросили дымовую шашку. Донте-Паттерсон-Стэнли, девятилетний болельщик с особенностями развития, испытал физические и психологические проблемы.

"После того, как в сектор была брошена дымовая шашка, у моего сына покраснели и начали слезиться глаза, он безостановочно кашлял и чихал. Один из стюардов спросил, все ли с ним в порядке, а затем предложил помощь врачей.

У моего сына есть особенности развития. Для него это было чересчур, он не понимал, что происходит и начал сильно нервничать", - цитирует Mirror мать мальчика.

"СЭ"
Теги: Ливерпуль Челси АПЛ
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