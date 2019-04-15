Фанаты "Ливерпуля" метнули дымовую шашку на трибуну "Челси", пострадал девятилетний мальчик-инвалид

Девятилетнему болельщику "Челси" понадобилась медицинская помощь после инцидента на трибуне во время выездного матча чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:2).После первого гола "красных" с верхнего яруса "Энфилда" на гостевую трибуну бросили дымовую шашку. Донте-Паттерсон-Стэнли, девятилетний болельщик с особенностями развития, испытал физические и психологические проблемы."После того, как в сектор была брошена дымовая шашка, у моего сына покраснели и начали слезиться глаза, он безостановочно кашлял и чихал. Один из стюардов спросил, все ли с ним в порядке, а затем предложил помощь врачей.У моего сына есть особенности развития. Для него это было чересчур, он не понимал, что происходит и начал сильно нервничать", - цитирует Mirror мать мальчика.