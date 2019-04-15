Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|34
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Фанаты "Ливерпуля" метнули дымовую шашку на трибуну "Челси", пострадал девятилетний мальчик-инвалид
Девятилетнему болельщику "Челси" понадобилась медицинская помощь после инцидента на трибуне во время выездного матча чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:2).
После первого гола "красных" с верхнего яруса "Энфилда" на гостевую трибуну бросили дымовую шашку. Донте-Паттерсон-Стэнли, девятилетний болельщик с особенностями развития, испытал физические и психологические проблемы.
"После того, как в сектор была брошена дымовая шашка, у моего сына покраснели и начали слезиться глаза, он безостановочно кашлял и чихал. Один из стюардов спросил, все ли с ним в порядке, а затем предложил помощь врачей.
У моего сына есть особенности развития. Для него это было чересчур, он не понимал, что происходит и начал сильно нервничать", - цитирует Mirror мать мальчика.
"СЭ"
После первого гола "красных" с верхнего яруса "Энфилда" на гостевую трибуну бросили дымовую шашку. Донте-Паттерсон-Стэнли, девятилетний болельщик с особенностями развития, испытал физические и психологические проблемы.
"После того, как в сектор была брошена дымовая шашка, у моего сына покраснели и начали слезиться глаза, он безостановочно кашлял и чихал. Один из стюардов спросил, все ли с ним в порядке, а затем предложил помощь врачей.
У моего сына есть особенности развития. Для него это было чересчур, он не понимал, что происходит и начал сильно нервничать", - цитирует Mirror мать мальчика.
"СЭ"
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