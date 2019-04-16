Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Энди Робертсон - о голе Салаха "Челси": он заткнул тех, кто называл его террористом

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон поделился мыслями о голе своего партнера Мохамеда Салаха в ворота "Челси" (2:0) в свете скандирования фанатов лондонского клуба кричалки "Салах – террорист".

"На этой неделе кое-что случилось, и это способ Мо заткнуть их. Клуб выступил с заявлением в этот же день, Мо нормально к этому отнесся. Это неприятно, но он с этим справился, на него это никак не повлияло, так не показалось, не правда ли?

Жаль, что люди привыкают к такому, сейчас это происходит слишком часто. Рахим Стерлинг говорил, что единственный способ заткнуть расистов – забивать голы и обыгрывать их команду. Я знаю, что это всего лишь меньшинство болельщиков "Челси", но Мо определенно заставил их притихнуть", – сказал Робертсон.

Evening Standart
Теги: АПЛ Ливерпуль Челси Робертсон Салах
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