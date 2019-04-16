Энди Робертсон - о голе Салаха "Челси": он заткнул тех, кто называл его террористом

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон поделился мыслями о голе своего партнера Мохамеда Салаха в ворота "Челси" (2:0) в свете скандирования фанатов лондонского клуба кричалки "Салах – террорист"."На этой неделе кое-что случилось, и это способ Мо заткнуть их. Клуб выступил с заявлением в этот же день, Мо нормально к этому отнесся. Это неприятно, но он с этим справился, на него это никак не повлияло, так не показалось, не правда ли?Жаль, что люди привыкают к такому, сейчас это происходит слишком часто. Рахим Стерлинг говорил, что единственный способ заткнуть расистов – забивать голы и обыгрывать их команду. Я знаю, что это всего лишь меньшинство болельщиков "Челси", но Мо определенно заставил их притихнуть", – сказал Робертсон.