В интернете появилось фото домашней формы "Ливерпуля" на следующий сезон (фото)

"Ливерпуль" в апреле представит новую домашнюю форму на следующий сезон.В интернете уже появились фотографии экипировки английской команды. Форма от компании New Balance будет почти целиком красной, с белыми полосами на футболке и логотипом титульного спонсора.Шорты и гетры также будут красными, как и футболки.