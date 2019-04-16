Дели Алли вернулся к тренировкам в общей группе "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли восстановился от травмы руки и может сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".Пока неизвестно, сможет ли он сыграть с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.Ответный матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" пройдет 17 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.