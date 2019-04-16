Дели Алли вернулся к тренировкам в общей группе "Тоттенхэма"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли восстановился от травмы руки и может сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
Пока неизвестно, сможет ли он сыграть с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.
Ответный матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" пройдет 17 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.
Пока неизвестно, сможет ли он сыграть с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.
Ответный матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" пройдет 17 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.
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