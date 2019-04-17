Мохамед Салах запросил у "Ливерпуля" трансфер из-за конфликта с Клоппом

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет покинуть команду по окончанию текущего сезона.Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.Однако игрока удалось убедить не делать поспешных решений.Стоит отметить, что Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года за €42 млн из "Ромы". Сейчс стоимость футболиста поднялась до € 150 млн.