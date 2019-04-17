Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
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Вест Хэм
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Саутгемптон
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Кардифф
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Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Мохамед Салах запросил у "Ливерпуля" трансфер из-за конфликта с Клоппом

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет покинуть команду по окончанию текущего сезона.

Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.

Однако игрока удалось убедить не делать поспешных решений.

Стоит отметить, что Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года за €42 млн из "Ромы". Сейчс стоимость футболиста поднялась до € 150 млн.

"Газета.ру"
Теги: Салах Клопп Ливерпуль АПЛ
Вчера, 23:36
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#2  sraptakpain  Кукуево (Вчера, 23:52)
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online
Болеет за:
«Шинник»
Уже давно опровержение. А тут только это
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Женёка  Дзержинск (Вчера, 23:41)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот тока х*йню писать не надо!!!!!!!!! angry
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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