Агент Салаха высмеял статью AS о желании египтянина покинуть "Ливерпуль"

Рами Аббас Исса, агент полузащитника английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, высказался относительно слухов о желании египтянина продолжить карьеру в другом клубе по окончании нынешнего сезона."Как посмотрю, из их AS опять несется чушь", - написал представитель 26-летнего футболиста в твиттере.Смысл записи в том, что название знаменитого испанского издания созвучно с английским словом "ass" - "задница".В газете написали, что из-за разногласий с наставником команды Юргеном Клоппом Салах запросил у руководства мерсисайдцев продать его в летнее трансферное окно. В клубе смогли упросить египтянина повременить с решением при гарантии, что на "Энфилде" не будут мешать его уходу, если до лета он не передумает.