Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Агент Салаха высмеял статью AS о желании египтянина покинуть "Ливерпуль"

Рами Аббас Исса, агент полузащитника английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, высказался относительно слухов о желании египтянина продолжить карьеру в другом клубе по окончании нынешнего сезона.

"Как посмотрю, из их AS опять несется чушь", - написал представитель 26-летнего футболиста в твиттере.

Смысл записи в том, что название знаменитого испанского издания созвучно с английским словом "ass" - "задница".

В газете написали, что из-за разногласий с наставником команды Юргеном Клоппом Салах запросил у руководства мерсисайдцев продать его в летнее трансферное окно. В клубе смогли упросить египтянина повременить с решением при гарантии, что на "Энфилде" не будут мешать его уходу, если до лета он не передумает.

"Газета.ру"
Теги: Салах Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 10:02
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