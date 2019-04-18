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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Мохамед Салах призвал мусульман изменить отношение к женщинам

Форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что пора менять мусульманскую культуру.

По его мнению, начать стоит с отношения к женской половине верующих.

"Я полагаю, нам нужно изменить то, как мы относимся к женщинам в нашей культуре. Это стало насущной необходимостью. Сейчас я поддерживаю женщин так, как никогда не делал этого раньше, потому что они заслуживают большего", – заявил Салах.

"Газета.ру"
Теги: Салах Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 10:47
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