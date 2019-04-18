Мохамед Салах призвал мусульман изменить отношение к женщинам

Форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что пора менять мусульманскую культуру.По его мнению, начать стоит с отношения к женской половине верующих."Я полагаю, нам нужно изменить то, как мы относимся к женщинам в нашей культуре. Это стало насущной необходимостью. Сейчас я поддерживаю женщин так, как никогда не делал этого раньше, потому что они заслуживают большего", – заявил Салах.