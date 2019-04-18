Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Daily Mirror: "Челси" нашел замену Азару

"Челси" заинтересован в приобретении форварда "Лилля" Николя Пепе.

По данным Daily Mirror, "синие" рассматривают 23-летнего ивуарийца в качестве замены нападающему Эдену Азару, который может уйти в "Реал".

"Лилль" готов расстаться с Пепе за 70 миллионов фунтов стерлингов. Однако "Челси" сможет подписывать игроков только в случае успешной апелляции на решение ФИФА запретить "синим" регистрировать новичков до лета 2020 года.

Теги: АПЛ Челси Азар Лилль
Сегодня, 18:27
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