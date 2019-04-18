Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Футболисты АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила, что футболисты в Англии и Уэльсе на один день откажутся от социальных сетей, чтобы акцентировать внимание на проблеме расизма.
В рамках акции #Enough игроки не будут пользоваться соцсетями с 9 утра 19 апреля до 9 утра 20 апреля. Футболистам предложено разместить этот хештег у себя перед началом бойкота.
Таким образом в PFA хотят обратить внимание на участившиеся случаи проявления расизма, в том числе в интернете, а также подтолкнуть власти и соцсети к борьбе с этой проблемой.
В рамках акции #Enough игроки не будут пользоваться соцсетями с 9 утра 19 апреля до 9 утра 20 апреля. Футболистам предложено разместить этот хештег у себя перед началом бойкота.
Таким образом в PFA хотят обратить внимание на участившиеся случаи проявления расизма, в том числе в интернете, а также подтолкнуть власти и соцсети к борьбе с этой проблемой.
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