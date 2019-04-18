Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Футболисты АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила, что футболисты в Англии и Уэльсе на один день откажутся от социальных сетей, чтобы акцентировать внимание на проблеме расизма.

В рамках акции #Enough игроки не будут пользоваться соцсетями с 9 утра 19 апреля до 9 утра 20 апреля. Футболистам предложено разместить этот хештег у себя перед началом бойкота.

Таким образом в PFA хотят обратить внимание на участившиеся случаи проявления расизма, в том числе в интернете, а также подтолкнуть власти и соцсети к борьбе с этой проблемой.
Теги: АПЛ
Сегодня, 22:15
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#2  ЧР  Орёл (Сегодня, 22:57)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
а я откажусь от Хеннесси на один день в поддержку расизма.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:23)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мне всегда было интересно, что чувствуют негры, когда видят, что белые публично выступают против расизма? Мне кажется, они должны чувствовать себя второсортными людьми, за которых заступаются люди высшей расы, так называемые старшие друзья.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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